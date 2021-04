Ti Spedisco in Convento è il docu-reality che va in onda su Real Time, canale 31 del digitale: ecco chi sono le protagoniste e dove si svolge la stagione in corso!

Cinque ragazze dai 19 ai 23 anni abituate a una vita di eccessi trascorrono a loro insaputa un periodo di tempo in un convento di suore! Parliamo di ‘Ti spedisco in convento‘ il docu-reality in onda su Real Time che sta avendo un successo enorme anche in Italia. Ha spopolato prima in Inghilterra e poi in America, è arrivato nel nostro paese con una edizione totalmente ‘made in Italy’. Ambientata in Campania, quest’anno, Ti spedisco in convento sta intrattenendo tantissimi telespettatori del Canale 31 del Digitale Terrestre curiosi di scoprire qualche dettaglio in più . Vi sveliamo dove si trova il Convento che ospita il programma ed i nomi delle protagoniste!

Ti Spedisco in Convento, location e protagoniste del docu-reality di Real Time

Ti Spedisco in Convento è il docu reality in onda su Real Time! Cinque ragazze abituate ad una vita di eccessi, si ritrovano a vivere in un convento di suore. Dov’è ambientato il reality? In Campania, precisamente a Sorrento: il Convento è la Culla di Sorrento e vede protagoniste del programma anche le religiose dell’ordine delle Oblate del Bambino Gesù. Tv Blog fa sapere che si tratta di Suor Daniela, Madre Generale del convento, Madre Superiora Suor Monica, fino a Suor Felicita, Suon Analia e Suor Arleide. Sono loro ad imporre regole severe alle ragazze.

Chi sono le cinque ragazze, protagoniste del docu reality?

Si legge che Emilia, per tutte Emily, è ribelle e seducente! Su Instagram si chiama ‘Emy_buono‘ ed è seguita da oltre 89mila utenti! Valentina è una studentessa universitaria esigente: è un’aspirante giurista, su Instagram di chiama _valentinagrimaldi. Sofia Giaele è una modella ed amante della moda e delle griffe. Stefania Messina, classe ’97, vive a Milano: su Instagram si chiama s.messina_. Wendy su Instagram si chiama xwendying ed è una vera sognatrice.