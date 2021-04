Amici 20, Sangiovanni in lacrime dall’emozione: il gesto inaspettato di Giulia, la ballerina con cui ha una relazione.

Manca sempre meno al gran finale di Amici 20: l’ultima puntata andrà in onda sabato 15 maggio! In attesa di scoprire chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio, la vita in casetta continua. E, tra una prova e l’altra in vista della prossima puntata, la ballerina Giulia ha deciso di fare una dolcissima sorpresa a Sangiovanni. Tra i due, infatti, è scoppiato l’amore proprio durante l’esperienza nel talent show. Curiosi di scoprire cosa è successo? Vi raccontiamo tutto!

Amici 20, Sangiovanni in lacrime: “Questa lettera mi ha distrutto”, il dolcissimo gesto di Giulia

Sono due tra i concorrenti più amati della ventesima edizione di Amici. Parliamo di Giulia Stabile e Sangiovanni, che insieme formano una coppia. Tra i due è nato un sentimento dolcissimo, cresciuto sempre di più nel corso dei mesi. E a poche settimane dal termine del talen show, di Maria De Filippi, la ballerina ha deciso di fare una gesto importante per il cantante. Di cosa si tratta? Di una dolcissima lettera, di cui hanno letto qualche frase ad alta voce: “Dirti con il labiale “ti amo” nascondendo la bocca con le mani ai lati, sentirmi dire che bella che sei dopo la doccia, struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi, darti la mano nel tragitto casetta – studio, venire da te la mattina a cambiarti la batteria, e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia, dormire con te, darti un bacio ogni volta che esco di casa come facevo con i miei genitori…” E tante altre parole dolcissime, che dimostrano l’amore che lega i due ragazzi. La ballerina ha fatto un elenco delle cose che le mancheranno di questo percorso ad Amici condiviso con lui.

“Nonostante tutto siamo la coppia perfetta, grazie Cupido!”, conclude Giulia. La reazione di Sangiovanni è dolcissima: il cantante non trattiene le lacrime dall’emozione e i due si lasciano andare ad abbracci, baci e coccole. “Perchè piangi?“, chiede Giulia. “Questa lettera mi ha distrutto, condivido tutte le parole che hai detto”, dichiara Sangiovanni