Amici 20, sorpresa da brividi per Giulia: arriva un pacco dal contenuto speciale

Amici 20, sorpresa da brividi per Giulia Stabile: arriva un pacco dal contenuto speciale per la ballerina del talent show di Maria De Filippi.

Una sorpresa da brividi per Giulia Stabile, una delle ballerine più amate della ventesima edizione di Amici. Per lei, come abbiamo visto nel daytime di oggi, è arrivato un pacco dal contenuto davvero speciale. A inviarlo è la signora Margherita, ex insegnante, ma non di danza: di tecnica del ballo non è affatto esperta, come ha precisato Maria De Filippi, ma Giulia le è entrata nel cuore. A tal punto che Margherita ha deciso di regalare alla ballerina qualcosa di veramente prezioso, che custodiva da anni ed anni. Un gesto che ha emozionato tantissimo la concorrente. Scopriamo tutto nei dettagli.

Amici 20, sorpresa da brividi per Giulia: il regalo della signora Margherita

Un regalo speciale per Giulia da parte della signora Margherita, una telespettatrice che si è affezionata tantissimo a lei. Prima di aprire il pacco, Maria De Filippi legge alla ballerina una lettera da brividi. Eccone una parte:

Giulia è entrata così tanto nel cuore della signora Margherita, che quest’ultima ha voluto farle un regalo speciale: un abito indossato dalla sua mamma per un ballo importante, ben 100 anni fa. Un abito che Margherita custodisce in armadio da ben 20 anni, ma che ha deciso di regalare a Giulia per donargli nuova vita. E, su suggerimento di Maria, a patto che il vestito non si rovini, la ballerina potrebbe indossarlo proprio in puntata per una coreografia!

“Mi sembra che con te questo abito possa rivivere”, dichiara Margherita a Giulia: le due infatti hanno comunicato telefonicamente, accompagnate da Maria. Un momento super emozionate, durante il quale Giulia, con la sua solita timidezza, non trovava le parole per ringraziare la donna. “Vorrei abbracciarla!”, ripete la ballerina. E le due si promettono di incontrarsi di persona, appena possibile.

Dopo un po’ Giulia racconta tutto a Samuele, al quale la De Filippi propone di coreografare questa storia. Vedremo Giulia ballare in studio con questo abito? Noi ce lo auguriamo!