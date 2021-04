Anna Tatangelo, magnifico annuncio: i fan non trattengono la gioia, dopo l’annuncio arrivato qualche ora fa dalla cantante.

La notizia era nell’aria da un po’ e, finalmente, il giorno tanto atteso dai fan è arrivato. Oggi, venerdì 30 aprile 2021, esce Serenata, il nuovo singolo di Anna Tatangelo, prodotto da Dat Boi Dee. Dopo Guapo feat. Geolier e Fra me e te feat. Gemitaiz, la cantante farà ballare tutti con questo nuovo brano, che si preannuncia un successo. Sui social, i fan sono letteralmente impazziti all’annuncio dell’uscita di Serenata. Scopriamo di più!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anna Tatangelo, magnifico annuncio: “Serenata fuori ora!”, esce il nuovo singolo

Pronti a scatenarvi al ritmo di Serenata? Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è uscito oggi, venerdì 30 aprile. Una notizia attesissima dai fan della cantante, che non vedevano l’ora di poter ascoltare il brano. Che, dopo Guapo e Fra me e te, è destinato a diventare un successo. I fan, sui social, non hanno trattenuto l’entusiasmo e hanno iniziato ad ascoltare il singolo già dalla mezzanotte. Il post pubblicato da Anna è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei followers, super felici per la notizia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Un brano, come spesso accade quando si tratta della Tatangelo, che valorizza la donna, la sua forza, la sua indipendenza, e l’importanza di non sentirsi la parte debole di una coppia. E di “Serenata”, ma anche di tanto altro, parlerà proprio Anna nella prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 1 maggio su Canale 5. La cantante sarà una dei tanti ospiti di Silvia Toffanin, insieme a Lorella Boccia e tanti altri. Sarà un’intervista imperdibile, appuntamento alle ore 15 e 30 su Canale 5.

Stasera a Top 10 su Rai Uno

Ma non è tutto: c’è un’altra splendida notizia per i fan di Anna Tangelo. In attesa di Verissimo, potrete vederla in tv anche questa sera, 30 aprile, nel game show condotto da Carlo Conti, Top Dieci. La cantante gareggerà con Diletta Leotta e Sabrina Salerno, contro il team degli uomini formato da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.