A distanza di pochissime ore dall’ingresso di Ignazio a L’Isola dei Famosi, Cecilia ha svelato cosa pensa di Tommaso Zorzi ed Elettra.

A distanza di diversi anni, Cecilia Rodriguez è ritornata a L’Isola dei Famosi. Sia chiaro: non affatto nei panni di naufraga, bensì nei panni di “accompagnatrice”. Ignazio Moser, proprio nel corso della puntata di ieri, Giovedì 29 Aprile, è diventato a tutti gli effetti un nuovo naufrago. E, pensate, in un vero e proprio batter baleno, ha dimostrato di essere lui il “maschio alfa” di cui tanto si è parlato in queste lunghe settimane. Cosa ne pensa, però, la sua compagna? Ovviamente, è contentissima! Recentemente, la splendida argentina ha condiviso una foto di coppia sui social dove ha dato l’in bocca al suo aitante fidanzato. Ma non solo.

Attraverso una serie di Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si è letteralmente sbilanciata su L’Isola dei Famosi. E sulla partecipazione di Ignazio Moser all’adventure reality. È proprio per questo motivo che, tra le diverse domande a cui ha risposto, non ha affatto potuto fare a meno svelare cosa pensa di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, i due opinionisti. Scopriamo insieme le sue parole.

Cecilia Rodriguez su L’Isola dei Famosi: cosa pensa di Tommaso ed Elettra?

Terminato l’appuntamento con il dentista, Cecilia Rodriguez, come promesso, ha risposto ai suoi sostenitori. Ed, attraverso una serie di Instagram Stories, si è letteralmente sbottonata su L’Isola dei Famosi. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, la splendida argentina non ha affatto potuto fare a meno di svelare il suo pensiero su Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, due opinionisti.

Insieme ad Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sono due degli opinionisti scelti per questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Freschi e spigliati, i due giovanissimi stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per questo ruolo. Cosa ne pensa, però, Cecilia Rodriguez.

Da come si può chiaramente vedere dalle foto riproposte in alto, quindi, sia che per Tommaso Zorzi che per Elettra Lamborghini, Cecilia Rodriguez non può fare a meno di spendere splendide parole. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete d’accordo?