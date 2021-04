Elodie ha appena lanciato sui suoi canali social una novità pazzesca che la riguarda: entra a far parte di una ‘family di lusso’. Ecco di che si tratta!

Bella, talentuosa e simpatica: Elodie Di Patrizi è diventata una vera e propria star in Italia. Ha conquistato il pubblico televisivo nella quindicesima edizione del talent show, Amici di Maria de Filippi, dove si è classificata seconda. Ha raggiunto però la ‘consacrazione’ al Festival di Sanremo 2017. Per tre anni è salita sul palco dell’Ariston: le prime due in qualità di Big in gara, la terza in qualità di co-conduttrice. Al Festival di Sanremo 2021 Elodie ha portato una ventata di bellezza, di musica, di freschezza sul Palco dell’Ariston: ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta! Una novità arriva proprio dai suoi canali social: sentite cosa ha appena annunciato!

Elodie, magnifica novità: “Sono felice di annunciarvi…”, i fan sono esplosi di gioia

Elodie pochi minuti fa ha aggiornato il suo canale Instagram per dare un annuncio pazzesco ai suoi fan! “Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della Bulgari family come Ambassador per l’Italia” sono le parole scritte dall’incantevole cantante italiana!

La star italiana, ricordiamo, al Festival di Sanremo 2021, al fianco di Amadeus, ha sfoggiato diversi outfit che hanno lasciato il segno. Tra i dettagli che hanno rapito il pubblico, sicuramente i suoi gioielli di lusso. Non tutti sapranno che quegli accessori erano firmati proprio Bulgari! Anche l’orecchino che, improvvisamente, è cascato a terra porta quel nome: conoscevate il valore? Ben 45 mila euro! Voleva venir meno anche la nostra Elodie quando ha visto quell’oggetto di valore cadere per terra? Forse sì!

Insomma, Elodie diventa ‘Ambassador per l’Italia’ di un brand che sicuramente non ha bisogno di presentazioni: mica male?