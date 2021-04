Facebook Down venerdì 30 aprile, il social network di Mark Zuckerberg sta dando problemi ad utenti di tutto il mondo: ecco cosa sta succedendo.

Facebook è ancora down. Sono diverse ore che il social network di Mark Zuckerberg non dà segni di vita: sono tantissime le persone che in particolare su Twitter stanno riscontrando problemi dalle prime ore del mattino di questo venerdì 30 aprile. “Non mi carica la pagina principale” è quanto si legge sui social: a lamentarsi sono persone da tutto il mondo! Non è la prima volta che qualche social network vada in ‘down’: soprattuto in piena emergenza sanitaria è capitato che qualche social non andasse. Forse la troppa affluenza o qualche problema di browser, di app? Sono troppe le domande e poche le risposte. Intanto, ci auguriamo, che presto il problema si risolva.

Facebook Down venerdì 30 aprile: problemi social in diversi Paesi, cosa sta succedendo

Facebook sta dando problemi in tutto il mondo: su Twitter, in particolare, si legge Facebook Down con l’hastag! Stando a quanto si legge sui social, i problemi non solo localizzati in un’unica area geografica ma riguardano tanti Paesi nel mondo!

Francia, Germania, Inghilterra: sono questi alcuni Paesi da cui arrivano i tweet! A molti Facebook non fa caricare la pagina principale: chi, in particolare, ci lavora con i social sta avendo grossi problemi!!

Facebook Down è un malfunzionamento del sito, del social network, che nella maggior parte dei casi risulta inaccessibile. A quanto pare, il ‘down’ di questo venerdì 30 aprile sta durando più del solito: si leggono messaggi su Twitter che risalgono a questa mattina alle 9! Proveranno a risolvere in fretta il problema? Ci auguriamo che tutti torni funzionante al più presto.