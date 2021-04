Fariba Tehrani si racconta a cuore aperto a L’Isola dei Famosi: dal passato difficile in Iran al rapporto con la figlia Giulia Salemi.

Una delle naufraghe ad aver avuto finora vita più difficile a L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio Fariba Tehrani: la madre di Giulia Salemi è stata infatti spesso bersaglio di critiche e attacchi da parte degli altri concorrenti. Questi ultimi l’accusano spesso infatti di essere una seminatrice di zizzania e tendono ad escluderla. L’iraniana però non sembra darsi per vinta e continua il suo percorso guardando dritta davanti a sé.

La figlia Giulia, presente in studio anche questa sera, dopo averla difesa con molta grinta in collegamento lunedì scorso, è tornata stasera a parlarle. Durante la puntata, è stata mandata in onda una clip in cui si vede la Tehrani raccontare il suo passato non esente da momenti difficili. Anche il rapporto con Giulia non è stato sempre semplice, vediamo nel dettaglio che cosa ha raccontato la naufraga.

Fariba Tehrani, la storia della naufraga: il suo difficile passato

In un confessionale, Fariba ha parlato dell’atteggiamento dei “primitivi” nei suoi confronti. Ha raccontato che il sentirsi emarginata da loro le ha fatto riaffiorare certi dolorosi ricordi del passato: la donna, venuta a vivere in Italia a soli diciotto anni per fuggire dalla drammatica situazione in Iran, si è sentita spesso sola. “Non ho avuto la possibilità di stare vicino ai miei familiari”, ha detto.

Poi, una confessione inaspettata: “Ho sempre cercato di nascondere, non far vedere, rialzarmi mettendo la mano sul ginocchio. L’ho insegnato anche a mia figlia, lei da bambina mi odiava perché pensava che la mamma era cattiva e invece da grande ha capito perché quando cadeva io le dicevo di rialzarsi, ripulirsi e andare avanti”.

Dallo studio, Giulia Salemi ha incoraggiato sua madre a proseguire la sua avventura nonostante le critiche subite e le ha ricordato quanto si sente fiera di lei. Un momento davvero toccante quello che ha visto protagoniste Farina e la figlia, siete d’accordo?