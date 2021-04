Felicissima sera, stasera ci saranno altri due ospiti: l’anticipazione è appena arrivata, attraverso il profilo social di Pio e Amedeo.

Manca pochissimo all’ultima puntata di Felicissima Sera. Lo show di Pio e Amedeo ha ottenuto ascolti record per le prime due puntate e, questa sera venerdì 30 aprile, andrà in onda il terzo ed ultimo appuntamento. Dove interverranno tantissimi ospiti, da Noemi a Eros Ramazzotti: sarà una chiusura col botto! E, proprio poco fa, sui profilo social del duo comico è arrivata un’anticipazione dell’ultima ora. Sapete chi ci sarà in studio, per la consueta parentesi “Emigratis”? Due cantanti molto noti nel mondo neomelodico partenopeo. Ecco di chi si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Felicissima sera, stasera ci saranno anche loro: chi sono gli ospiti partenopei dell’ultima puntata

Come nelle prime due puntate, anche nella puntata finale di Felicissima Sera Pio e Amedeo torneranno alle origini. Rivedremo il duo comico nei panni degli “Emigratis“, preceduti dall’immancabile Francesco Pannofino. È uno dei momenti preferiti dal pubblico a casa anche perché lo studio si trasforma in una vera e propria discoteca! Dove, puntata dopo puntata, si succedono alcuni tra i cantanti neomelodici più famosi. Questa sera ce ne saranno altri due: si tratta di Ciro Rigione ed Enzo Barone. Ad annunciarlo sono stati proprio Pio e Amedeo, attraverso i loro canali social. Date un’occhiata:

Insomma, anche questa sera le risate sono assicurate con Pio e Amedeo, per la prima volta alla conduzione di un programma in prima serata su Canale 5. Un debutto che si è rivelato un successo strepitoso: più di 4 milioni di telespettatori per le prime due puntate dello show, seguite e commentante anche sui social. Non ci resta che attendere il gran finale di questo divertentissimo show: preparatevi a colpi di scena incredibili. E i fan già sognano una seconda stagione della trasmissione, durata solo tre puntate. Ne arriveranno di nuove? Noi ce lo aguriamo!