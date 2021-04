Eros Ramazzotti è uno degli ospiti dell’ultima puntata di Felicissima Sera: il cantante ha devoluto il cachet ai lavoratori dello spettacolo.

Sapevamo perfettamente che l’ultima puntata di Felicissima Sera sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Dopo Maria De Filippi e Francesco Totti, questa sera, Venerdì 30 Aprile, è toccato all’unico ed inimitabile Eros Ramazzotti sottoporsi all’intervista di Pio e Amedeo. Il momento, c’è da ammetterlo, è stato davvero unico. Anche perché, con la sua simpatia, il duo comico pugliese ha fatto sorridere e divertire tutti i loro numerosi sostenitori. Ma non solo. Sono stati proprio loro che, dopo una serie di canzoni cantate da Ramazzotti, non hanno affatto potuto fare a meno di rivelare cosa ha scelto di fare la voce di tantissimi singoli di successo.

È appena terminato il momento dedicato alle sue canzoni quando Pio e Amedeo hanno svelato lo splendido gesto che Eros Ramazzotti ha deciso di compiere con il cachet ricevuto per questa ospitata.

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti devolve il cachet ai lavoratori dello spettacolo

Un gesto davvero encomiabile, ve lo assicuriamo. Ed è per questo motivo che Pio e Amedeo non hanno affatto potuto fare a meno nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Ad aprire le danze di questa ultima puntata, come dicevamo precedentemente, è stato proprio Eros Ramazzotti. Che, dopo aver ripercorso la sua vita ed alcune fotografie importanti, ha incantato il pubblico italiano con la sua voce. Ed, ovviamente, con i suoi incredibili successi. È proprio dopo questo prezioso momento che il duo comico pugliese ha annunciato: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori dello spettacolo”.

Ebbene si. Avete letto proprio bene. In un momento in cui, a causa dell’emergenza Coronavirus, diversi settori dello spettacolo sono completamente bloccati, Eros Ramazzotti ha deciso di devolvere il cachet ricevuto per la sua ospitata a Felicissima Sera a questa categoria.

Eros Ramazzotti ha, quindi, devoluto tutto il suo cachet a questa categoria fortemente danneggiata dall’emergenza Coronavirus. Insomma, un gesto davvero speciale. E che, soprattutto, sottolinea la bontà d’animo del cantante.