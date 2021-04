Giulia Salemi in arancione a L’Isola dei Famosi: tutti dettagli del suo look, che ha incantato i telespettatori.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è entrato ormai nel vivo: la fame è la stanchezza si fanno sentire sempre di più e tra i naufraghi le discussioni sono sempre più frequenti. A commentare quanto accade in Honduras, come sempre, il trio di opinionisti formato da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma anche tanti ospiti in studio, tra cui Giulia Salemi. L’ex gieffina è tornata per far sentire il suo calore a mamma Fariba Tehrani, una delle concorrenti. Per la puntata di ieri, la giovane influencer ha scelto un look che non poteva passare inosservato. Curiosi di scoprire di più sul suo outfit color arancio? Vi sveliamo tutto!

Giulia Salemi, tutto sul look scelto per la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi

Bellissima come sempre, Giulia Salemi è stata una degli ospiti della puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi. E anche ieri l’ex concorrente del GF Vip 5 ha potuto scambiare qualche parola con la sua mamma, alla quale ha ricordato di sorridere sempre ed essere forte. Per la puntata di ieri del reality, Giulia ha scelto un outfit color arancione, che ha fatto impazzire la sua schiera di fan. Che non hanno perso tempo a commentare la puntata sui social, soprattutto su Twitter. E forse non tutti sanno che dietro il meraviglioso abito di Giulia c’è proprio lui, il suo migliore amico, lo stilista Matteo Evandro Manzini. Come dichiara anche lui nelle sue stories di Instagram, il look della Salemi fa parte della nuova collezione Matteo Manzini. Date un’occhiata ai dettagli di questo meraviglioso outfit:

E voi, avete seguito questa puntata de L’Isola dei Famosi? Cosa ne pensate del look scelto da Giulia Salemi per l’appuntamento di ieri sera?