Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: è successo dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, in onda ieri sera su Canale 5.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni: prove ricompensa, prove leader e, come sempre, le tante temute nomination. È successo davvero di tutto e, come sempre, a commentare le vicende dell’Honduras, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, il trio di opinionisti formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Ma non è tutto: ieri, in studio, tanti ospiti speciali, tra cui Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. La prima è tornata per supportare la sua mamma Fariba, mentre per la showgirl argentina è la prima volta: ieri sull’isola è sbarcato il suo fidanzato Ignazio Moser. E l’incontro in studio tra Giulia e Cecilia è stato particolarmente “chiacchierato” sul web, prima della puntata. Il motivo? Le due hanno un ex in comune, Francesco Monte. Ecco cosa è successo dopo la puntata.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, arriva il selfie: “Che ship facciamo?”

In studio a L’Isola dei Famosi, per la puntata di ieri, c’erano anche Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Belle come il sole, sono intervenute in studio per supportare i propri cari, concorrenti del reality. Ebbene, chi pensava che tra le due ci fosse della ruggine per via di un ex fidanzato in comune si sbagliava. Non solo durante la puntata le due si scambiavano battute, dopo la puntata è accaduto questo:

Notte Raga . Grazie a tutti e anche stasera le emozioni non sono mancate 🤍 notte anche dalla Cechu che ship facciamo ? 🤪 #isola #giuliasalemi pic.twitter.com/mkEzIqHinh — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 29, 2021

Un selfie, meraviglioso, con tanto di nuova “ship” in corso, come ha commentato la Salemi nel suo tweet. Insomma, un grande esempio di girl power.

