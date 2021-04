Grandissima notizia in casa di Ilary Blasi: sua sorella Melory ha partorito, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato sui social.

Festa grande in casa Blasi, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, qualche giorno fa, la bella Ilary ha compiuto ben quarant’anni e, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha ricevuto dei regali strepitosi, ma anche perché sua sorella Melory ha partorito. A dare la lieta notizia, è stata proprio la diretta interessata. Pochissime ore fa, attraverso un delizioso post Instagram, la giovanissima Blasi ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta.

Così come sua sorella Ilary, anche Melory è attivissima sul suo canale social ufficiale. E così come aveva annunciato la sua prima gravidanza, pochissime ore fa non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di aver partorito. La notizia, come dicevamo precedentemente, è arrivata pochissime ore fa, a distanza di qualche giorno dalla nascita della piccola. E, vi assicuriamo, ha reso felici tutti i suoi ammiratori in un vero e proprio batter baleno. Ecco, ma come sta adesso Melory? E, soprattutto, come si chiama la piccola appena nata? Scopriamolo!

Ilary Blasi, sua sorella Melory ha partorito: la notizia tanto attesa!

Era la notizia che più aspettavamo in questi giorni. E, finalmente, è arrivata. Melory Blasi, la sorella minore di Ilary, ha partorito. Da quanto si apprende dalle parole scritte a corredo dello scatto delizioso, sembrerebbe che la piccola sia nata poco meno di una settimana fa. Sembrerebbe, infatti, che la giovanissima Melory abbia dato alla luce la sua primogenita Domenica 25 Aprile. Ma che, però, abbia deciso di annunciarne la sua nascita ai suoi sostenitori soltanto adesso. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come si chiama la piccolina?

Proprio pochissime ore, attraverso una foto che ritrae la sua mano con quella della sua piccola bimba, Melory Blasi ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. “25/04 sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie”, scrive la giovanissima sorella di Ilary a corredo di questo scatto davvero delizioso.

Tantissimi auguri ai neo genitori!