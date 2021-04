L’Isola dei Famosi, “Arriverà in studio”: accadrà nella prossima puntata del reality show di Canale 5.

La ventesima edizione dell’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. I giorni passano in Honduras e la fama e la stanchezza si fanno sentire sempre di più tra i naufraghi: le discussioni sono all’ordine del giorno! A commentare le vicende isolane, come sempre, insieme alla conduttrice, il trio di opinionisti formato da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma non solo: in puntata, intervengono anche vari ospiti. Ieri, in studio, c’erano, tra gli altri, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, per supportare rispettivamente Fariba Tehrani e Ignazio Moser, due concorrenti del reality. Nella prossima puntata in onda lunedì, però, in studio arriverà anche qualcun altro. L’annuncio è arrivato attraverso i social del reality, scopriamo di chi si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, “Arriverà in studio”: l’annuncio è appena arrivato sui social

Ieri è andata in onda una puntata super scoppiettante dell’Isola dei Famosi: una puntata dove è successo davvero di tutto! E, fra tre giorni, è già tempo di un nuovo appuntamento: lunedì sera, infatti, sarà trasmessa una nuova una puntata del reality di Canale 5. E, proprio poco fa, attraverso i social, è arrivata una anticipazione super interessante. Sapete chi sarà in studio per la prima volta? Una delle ex naufraghe più amate di questa edizione: Drusilla Gucci! La concorrente ha lasciato il gioco qualche settimana fa e, per la prima volta, arriva in studio da Ilary Blasi, per commentare il suo percorso e quello dei suoi compagni. Ecco l’annuncio ufficiale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Insomma, si prospetta una puntata davvero imperdibile! Dove, non dimentichiamo, avremo il risultato del televoto aperto ieri: in nomination ci sono Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e la nuova arrivata Rosaria Cannavò. Chi sarà il più votato? Lo scopriremo tra qualche giorno in diretta! Non perdetevi la puntata, ore 21 e 40, su Canale 5!