Isola dei Famosi, “È una bugiarda, per me non esiste più!”: scoppia il caos dopo la puntata in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata scoppiettante, quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5. Ma, a quanto pare, il post puntata non è stato da meno. Come abbiamo visto nel daytime di oggi, il clima sull’isola si è acceso improvvisamente. Il tutto è successo dopo un crollo di Angela Melillo, in lacrime a causa di alcune scorrettezze viste in puntata. Nel mirino di alcuni naufraghi ci è finita Myrea Stabile, colpevole, secondo loro, di aver mentito sulla questione nomination a Gilles Rocca. Durante la puntata, infatti, Myrea ha smentito il gruppo, rivelando a tutti che Gilles aveva chiesto loro di essere nominato. Una versione che, però, né Gilles e né altri naufraghi hanno appoggiato. Sono volate parole forti, scopriamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, “È una bugiarda, per me non esiste più!”: Myrea nel mirino dei Primitivi

“Quando ti senti accusata ingiustamente, lì perdi le staffe” Così Francesco Lodo commenta il crollo della sua amica Angela Melillo. Le accuse ingiuste a cui si riferisce sarebbero quelle di Myrea, che ha rivelato l'”accordo” del gruppo per la nomination a Gilles. Per tutti, però, si tratta di una bugia. Non per Myrea, che ha ribadito: “La mia accusa non l’ho trovata cosi grave, ho riportato solo una cosa accaduta.” Ma Gilles non ci sta affatto e ribadisce: “Sei bugiarda, gli ho detto solo mi manca la mia fidanzata, no nominami. Ti posso chiedere di non rivolgermi più la parola fin quando resto qua?”

Ea ancora, in confessionale, Gilles aggiunge: “Per me Myrea non esiste più, dietro questa ingenuità c’è un’abile stratega”. Insomma, i Primitivi sembrano non gradire affatto il comportamento della Stabile. Che, però, sembra avere il sostegno degli arrivisti, che, chiacchierando tra di loro, hanno ritenuto difficile che la naufraga possa aver inventato tutto di sana pianta. Cosa accadrà nelle prossime ore? Tornerà il sereno tra i naufraghi o continueranno le scintille? Staremo a vedere!