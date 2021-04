Isola dei Famosi, total black per Ilary Blasi: il suo look ha lasciato il segno

Ilary Blasi conquista il pubblico di Canale 5 con un look strabiliante: piume ed eleganza sul palco dell’Isola dei Famosi. Icona di stile, bella ed elegante: la conduttrice regala la bellezza di cui avevamo bisogno!

Ieri, giovedì 29 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è andato in scena con il secondo appuntamento settimanale e come sempre, ha regalato tante sorprese e colpi di scena. Ad attirare l’attenzione non sono solo le prove, i giochi ed i naufraghi: quando è bella Ilary? L’abito elegante e ‘voluminoso’ scelto dalla Blasi ieri sera si è aggiunto alla lista dei look da sogno delle donne! Ricordiamo l’abito blu elettrico, il vestito nero intrecciato sui fianchi, il meraviglioso abito chiaro con le super maniche a sbuffo! Vi abbiamo parlato in precedenza di questi look appena citati: cosa sappiamo su quello scelto per l’appuntamento serale di ieri? Giovedì 29 aprile Ilary ha puntato nuovamente i riflettori su di sé: ha strabiliato proprio tutti!

Ieri, giovedì 29 aprile, è andata in scena una nuova puntata de l’Isola dei Famosi ed ancora una volta Ilary Blasi ha strabiliato tutti! La sua bellezza, la sua eleganza, non passano inosservate e così in tanti cercano curiosità e dettagli sui fantastici look scelti dalla conduttrice.

Per la tredicesima puntata del reality, lady Totti ha scelto un abito che ha lasciato decisamente il segno. Il vestito total black porta uno spacco laterale e delle piume sul decolleté: sono questi i due dettagli che hanno regalato eleganza e volume al look. Il vestito che indossa la conduttrice è firmato Nervi Milano. Per completare l’outfit, Ilary ha scelto un paio di sandali con tacco a spillo firmati Casadei: le scarpe hanno un valore di 750 euro!

Icona di stile, simpatica ed elegante: Ilary Blasi regala alla sua Isola ed ai suoi telespettatori la bellezza di cui avevamo bisogno!