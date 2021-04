Per Miryea Stabile stasera una meravigliosa sorpresa: il messaggio inaspettato di una persona a lei molto cara, le lacrime della naufraga.

A L’Isola dei Famosi non è raro che i concorrenti abbiano momenti di sfogo ripensando alla loro vita, al loro passato e ai rapporti con gli affetti più cari. Complici anche la fame, i disagi che comporta il gioco, questi momenti di fragilità prendono prima o poi un po’ tutti i naufraghi che si ritrovano a raccontarsi, a volte tra le lacrime.

E’ stato ad esempio, il caso di Miryea Stabile che in questi giorni si è lasciata andare a delle lacrime inaspettate ripensando al legame con sua madre. La ragazza, ex de La Pupa e il Secchione, in un confessionale ha parlato di come ha vissuto in questi ultimi tempi il rapporto son la mamma ed ha ammesso che tra loro non è andato sempre tutto liscio. Vari litigi hanno incrinato il rapporto e Miryea ha raccontato che il loro ultimo incontro non è stato dei più felici. Quale occasione migliore della puntata serale per far recapitare alla bella naufraga un messaggio pieno d’amore da parte della donna? E’ proprio ciò che è accaduto stasera.

Miryea Stabile, la sorpresa che proprio non si aspettava: le tenere parole di sua madre

Miryea aveva raccontato che l’ultima volta che si erano viste, lei aveva detto a sua madre “Ti voglio bene”, ma la donna le aveva risposto che non era vero. Durante la puntata di stasera, chiamata alla postazione delle nomination, Miryea ha spiegato di amare moltissimo sua mamma e Ilary ha permesso alle due di parlare.

La signora Teodora dallo studio ha incoraggiato sua figlia ad essere forte in questa esperienza e a non fidarsi di tutti i suoi compagni. Ha rassicurato la figlia di amarla e la ragazza è parsa molto emozionata per le bellissime parole che forse desiderava da molto tempo.

Un momento davvero emozionante che ha reso felici anche noi per la dolce Miryea.