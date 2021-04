Nel corso della puntata di Giovedì 29 Aprile de L’isola dei Famosi, Tommaso ha letteralmente perso le staffe con i naufraghi: cos’è accaduto.

Una tredicesima puntata de L’isola dei Famosi, c’è da ammetterlo, decisamente scoppiettante. Sono trascorsi poco meno di due mesi da quanto Ilary Blasi ha dato il via a questa quindicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano affatto intenzione a cessarsi. Lo abbiamo visto proprio nel corso della puntata di ieri, Giovedì 29 Aprile. A cosa ci riferiamo esattamente? Sia chiaro: non stiamo parlando dell’ingresso tanto atteso di Ignazio Moser e del bacio a Francesca Lodo, ma anche ad un vero e proprio “scontro” che Tommaso Zorzi ha avuto con i naufraghi.

Il bello di Tommaso Zorzi è proprio questo: la spontaneità e schiettezza. Lo ha dimostrato, ad esempio, nel corso della sua recentissima avventura al Grande Fratello Vip, che l’ha visto vincitore. E lo sta ampiamente dimostrando a L’Isola dei Famosi nei panni di opinionista. L’influencer non ha “paura” di dire la sua opinione. E lo fatto anche nella puntata di ieri. Quando, ad un certo momento, ha letteralmente perso le staffe con in naufraghi.

Tommaso Zorzi non resiste, scontro a L’Isola dei Famosi con i naufraghi: cos’è successo

Anche nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 29 Aprile è arrivato il momento delle nomination. Ebbene si. Dopo l’abbandono definitivo di Manuela Ferrera, i naufraghi sono pronti a fare dei nuovi nomi di chi vorrebbero fuori dal programma. Ecco. È proprio in questo preciso momento che tutti i “primitivi”, inaspettatamente, hanno nominato Gilles Rocca. Si, avete letto proprio bene.

Com’è possibile che Gilles Rocca sia stato nominato da tutto il gruppo? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata Miryea Stabile. Che, a Tommaso Zorzi, ha detto: “Ci ha chiesto a tutti di nominarlo”. È proprio in questo momento che l’opinionista ha letteralmente perso le staffe. “Volete prendere per il c**o, ma basta”, ha iniziato a dire. Continuando poi a dire che non è possibile che ogni settimana tutto il gruppo si “scaglia” contro una sola persona. “Siete banali, siete patetici”, ha detto ancora.

