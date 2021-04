Laura Torrisi di nuovo in ospedale: l’attrice si sfoga sui social dopo essersi trovata nuovamente costretta a controlli ed, a quanto pare, ad una nuova operazione. Ecco cosa ha scritto l’attrice.

Lo scorso 4 gennaio Laura Torrisi, la celebre attrice italiana, comunicava ai suoi milioni di fan di aver trascorso Capodanno in un modo ‘alternativo’. Da anni la Torrisi combatte una battaglia contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. “Pian piano sto recuperando” scriveva ad inizio 2021. Ma proprio oggi, venerdì 30 aprile, Laura torna a parlare del suo problema di salute sui social: dopo tre mesi si ritrova di nuovo in ospedale. Ecco le parole dell’attrice.

Laura Torrisi: “Pensavo di aver chiuso un ciclo ed invece..”, l’attrice di nuovo in ospedale

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo” scrive Laura Torrisi nel suo ultimo post Instagram, pubblicato pochi minuti fa. La nota attrice italiana si ritrova di nuovo su un letto d’Ospedale, senza smalto, con i capelli legati e le calze anti trombo, come racconta. Il suo problema salutare la costringe a sottoporsi a nuovi controlli ed, a quanto pare, a nuove cicatrici.

“Oggi allegra come Heidi a Francoforte.Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 …Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!!L.” scrive l’attrice nella didascalia del post.

La celebre attrice ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza da amici e colleghi: alcuni VIP che si leggono sotto al post della Torrisi sono Sandra Milo, Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo, Melissa Satta.