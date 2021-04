Chi è la moglie di Massimo Ceccherini, Elena Labate: ecco alcune curiosità sulla donna che ha conquistato anni fa il cuore dell’attore.

Massimo Ceccherini sarà questa sera di venerdì 30 aprile ospite di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti. Parteciperà al gioco di classifiche in compagnia del suo amico e collega Leonardo Pieraccioni ed il pugliese Rocco Papaleo. I tre simpatici attori sfideranno tre gentili donzelle, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. Massimo è un celebre attore che ha preso parte a l’Isola dei Famosi in qualità di naufrago. E’ proprio durante la sua avventura in Honduras che ha fatto uscire lati di sé tenuti fino ad allora riservati. Uno di questi riguarda la vita sentimentale: il comico durante l’Isola si rivolgeva alla sua dolce metà chiamandola ‘mia moglie’. Non si sa se i due sono convolati a nozze ma sappiamo per certo che il cuore di Ceccherini batte per lei, Elena Labate. Vi sveliamo qualche dettaglio in più!

Massimo Ceccherini, chi è la moglie Elena Labate: sapete come si sono conosciuti?

Massimo Ceccherini ha una dolce metà, si chiama Elena Labate. L’abbiamo vista in tv quando il compagno ha preso parte all’Isola dei Famosi. Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata dell’attore: una volta terminata l’esperienza in Honduras, la coppia è tornata a vivere la propria quotidianità con la stessa riservatezza del passato.

Attraverso il profilo Facebook della donna, sappiamo che è di Reggio Calabria. Elena e Massimo sono stati anni fa ospiti di Barbara D’Urso, a Domenica Live: durante l’intervista hanno rivelato che lei è un’operatrice socio-sanitaria. Ma come si sono conosciuti Elena e Massimo? Attraverso Facebook l’attore conobbe la sorella. Riuscì ad avere il numero di Elena e decise di chiamarla! “Mi sono innamorata di lei quando alle sei del mattino dopo uno spettacolo volevo un grappino, sono uscito dall’albergo. Mi ha inseguito, mi ha dato tre cazzotti e mi ha urlato ‘Fila a letto'” ha raccontato Ceccherini.

Secondo quanto rivela Wikipedia, Massimo Ceccherini vive a Cireglio: è lì che vive la coppia, in una frazione di Pistoia.