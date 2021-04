Massimo Ceccherini è un attore famosissimo ed apprezzatissimo, ricordate in quale reality l’abbiamo visto però? Vi partecipò ben due volte!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Massimo Ceccherini. Attualmente uno dei più grandi attori, comici e registi italiani, il simpaticissimo fiorentino ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da piccolissimo. Seppure sembrava fosse destinato allo stesso mestiere di suo padre, Massimo ha “scoperto” il mondo della recitazione. Se ne è appassionato. E ne ha fatto un vero e proprio lavoro. Il suo debutto è avvenuto esattamente nel 1990. E, da quel momento, è riuscito a costruirsi una carriera davvero memorabile. Che sia dinanzi o dietro una macchina da presa, il buon Ceccherini vanta di un curriculum davvero impressionante. Sapete che, però, non c’è stata solo la recitazione nella sua vita?

Avete letto proprio bene: nella carriera lavorativa di Massimo Ceccherini, come dicevamo, non c’è soltanto la recitazione, ma anche la televisiva. A tal proposito, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? Vi sveliamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi ha preso parte per ben due volte.

Massimo Ceccherini ha partecipato ad un famoso reality: ricordate quale?

A partire dal suo debutto, avvenuto intorno agli anni ’90, fino al suo ultimo film, datato 2019 e di cui è stato sia protagonista che regista, Massimo Ceccherini vanta di una carriera davvero impressionante. Sapete che, però, nella sua vita non c’è stata soltanto la recitazione? Come dicevamo precedentemente, il simpaticissimo fiorentino, per ben due volte, ha preso parte ad un reality televisivo. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: ricordate a quale programma ha partecipato?

Correva esattamente l’anno 2006 quando, per la prima volta, Massimo Ceccherini prendeva parte all’edizione di quell’anno, condotta da Simona Ventura, de L’isola dei Famosi. Ma, nel corso di una diretta, è stato squalificato, in seguito ad una bestemmia. La seconda “opportunità”, però, gli è stata data proprio recentemente. Nel 2017, il simpaticissimo fiorentino ha preso nuovamente parte all’adventure reality di Canale 5, questa volta condotto da Alessia Marcuzzi, abbandonandolo dopo soltanto ventritré giorni.

Ricordavate questo “dettaglio” della carriera di Massimo Ceccherini?