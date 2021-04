Nina Zilli è una cantante famosissima, sapete però qual è il suo vero nome? Svelato il motivo del suo pseudonimo: l’avreste mai detto?

Nata a Piacenza il 2 Febbraio del 1980, la splendida Nina Zilli ha iniziato a studiare musica sin da bambina. Pensate, aveva soltanto tredici anni quando ha iniziato ad esibirsi in alcuni gruppi musicali. Il suo debutto, però, avviene esattamente nel 2001. Quando, dopo aver concluso i suoi studi liceali ed universitari ed aver iniziato a lavorare come veejay di MTV, la simpaticissima Nina pubblica il suo primo singolo. Da quel momento, la cantante prende letteralmente il volo. Sono passati esattamente venti anni dal suo esordio, eppure la Zilli è una delle voci femminili più amate ed apprezzate del panorama artistico italiano. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei?

È una delle cantanti più acclamate dal pubblico italiano, ma sapete esattamente qual è il suo vero nome? È dal 2009, infatti, che conosciamo Nina Zilli con questo pseudonimo. Vi siete mai chiesti, però, se questo sia il suo di battesimo? E, soprattutto, per quale motivo ha scelto questo come pseudonimo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Nina Zilli, qual è il suo vero nome? La scelta dietro questo pseudonimo

È la voce di tantissimi singoli di successo, Nina Zilli. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata e del suo attuale compagno. Ma, ad esempio, se vi chiedessimo se siete a conoscenza del suo vero nome, ci sapreste dare una risposta? Ci pensiamo noi, state tranquilli.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Nina Zilli non sia affatto il nome affidatole al momento della sua nascita, ma che piuttosto la cantante lo abbia scelto come pseudonimo. Ecco, ma cosa significa? E, soprattutto, qual è il suo vero nome? Procediamo con ordine. La famosissima cantante emiliana si chiama Maria Chiara Fraschetta. E sembrerebbe che abbia scelto questo nome d’arte per “coniugare” il nome della sua cantante preferita, Nina Simone, e il cognome di sua madre.

Conoscevate questo “retroscena” su Nina Zilli?