Nel corso di una loro recentissima intervista, Pio e Amedeo hanno raccontato un inedito retroscena su Lol: solo ora salta fuori.

Sono i due veri e propri protagonisti del Venerdì sera, Pio e Amedeo. In onda, da circa tre settimane, con il loro programma “Felicissima Sera”, il duo comico pugliese sta macinando degli ascolti davvero incredibili. Questa sera, Venerdì 30 Aprile, andrà in onda l’ultimo appuntamento. E, come preannunciato anche dalle anticipazioni, sembrerebbe essere davvero imperdibile. Non soltanto perché gli ospiti chiamati in causa sono più che eccezionali, ma anche perché, come raccontato a Libero, si prospetta un appuntamento ricco di colpi di scena.

Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Nel corso di questa stessa intervista, Pio e Amedeo non hanno affatto potuto fare a meno di rivelare un inedito retroscena su “Lol, chi ride è fuori”, il fenomeno nazionale di queste ultime settimane. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Pio e Amedeo, il retroscena su Lol, chi ride è fuori: l’avreste mai detto? Solo adesso l’hanno detto

È da quando è stato reso disponibile su Prime Video che non si fa altro che parlare di Lol, chi ride è fuori. La seconda stagione, lo sappiamo benissimo, è stata annunciata ufficialmente qualche giorno fa. Eppure, i primi episodi, diciamoci la verità, sono ancora freschi nella nostra testa. A partire dalle battute di Pintus, di Frank Matano fino all’indimenticabile microfono di Elio, alcuni dei momenti di questa prima stagione sono davvero indimenticabili.

Se vi dicessimo che, però, è spuntato fuori un retroscena davvero incredibile su Lol, chi ride è fuori, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è davvero così. In una loro recentissima intervista a Libero, Pio e Amedeo hanno svelato un aneddoto davvero clamoroso. In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa terza puntata di “Felicissima sera”, il duo comico pugliese ha rivelato di essere stato ad un passo dalla conduzione del comedy show. “Ti diamo lo scoop: ci avevano chiesto di condurlo, ma non potevamo”, hanno rivelato per la prima volta.

Ebbene si. A Pio e Amedeo è stato proposta la conduzione di Lol, chi ride è fuori. L’avreste mai detto? E, soprattutto, vi sarebbero piaciuti?