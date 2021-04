Raimondo Todaro rivela in un’intervista cosa è accaduto con Elisa Isoardi dopo Ballando con le stelle: le dichiarazioni del ballerino.

In coppia a Ballando con le stelle hanno regalato tantissime emozioni: Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono stati un binomio esplosivo rimasto nella storia del programma di Rai 1. Amatissimi dal pubblico, non hanno però avuto un percorso facile tra infortuni e interventi urgenti che purtroppo li costrinsero ad abbandonare la gara prima del tempo.

Il loro successo alla scorsa edizione di Ballando fu dovuto anche alla loro splendida intesa che destò molti sospetti circa una possibile storia d’amore. In tanti avrebbero voluto Raimondo ed Elisa insieme anche al di fuori delle telecamere: entrambi single, sembrava ci fossero tutte le premesse per qualcosa di più di un’amicizia. Aspettativa delusa a quanto pare: i due erano e sono solo amici, ma cos’è successo finito Ballando con le stelle? E’ Todaro a raccontarlo in un’intervista al settimanale Vero.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi oggi: cos’è successo dopo Ballando con le stelle

Il bravissimo maestro di ballo, che nel 2019 si è separato dalla moglie Francesca Tocca, ha raccontato che dopo la fine del programma condotto da Milly Carlucci non è stato facile coltivare il rapporto con la Isoardi. Alla bella conduttrice, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi, Todaro ha fatto l’in bocca al lupo prima della partenza per l’Honduras.

“L’ho anche seguita – racconta a Vero – ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”. Raimondo conserva l’amicizia con molti dei suoi ex allievi di Ballando: Giusy Versace, Elisa Di Francisca, Giovanni Ciacci tra gli altri.

Può darsi che le riaperture di questo periodo permettano a Todaro e alla Isoardi di rivedersi al più presto, i fan ne saranno certamente felici!