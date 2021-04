Rocco Papaleo è un famosissimo attore, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Chi è l’ex moglie e quanti figli ha.

È uno dei più grandi attori di sempre, Rocco Papaleo. Nato a Lauria il 16 Agosto del 1958, davvero giovanissimo si trasferisce a Roma per dare il via ai suoi studi universitari. È proprio qui che, però, intraprende la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Il suo debutto al teatro, infatti, è arrivato esattamente nel 1985. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Attore televisivo, cinematografico e teatrale, il simpaticissimo Papaleo decanta di una carriera davvero immensa. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata?

Se da una parte, infatti, conosciamo ogni minima cosa del suo aspetto professionale e lavorativo, dall’altra cosa sappiamo della sua sfera “privata”? L’attore è, infatti, sposato? E, soprattutto, ha dei figli? Purtroppo, vi anticipiamo: le notizie che abbiamo in merito non sono tantissime. Seppure personaggio pubblico, Rocco Papaleo sembrerebbe voler preservare la sua vita privata. Scopriamo, però, cosa è emerso su di lui.

Rocco Papaleo, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Rocco Papaleo è un attore famosissimo ed amatissimo, lo sappiamo benissimo. Cosa sappiamo esattamente, però, sulla sua vita privata? Attualmente, il simpaticissimo attore ha una donna che gli fa battere il cuore? Al momento, non abbiamo alcuna informazione al riguardo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel passato, Rocco Papaleo abbia avuto una donna che ha rapito il suo cuore. E che, addirittura, l’ha reso padre per la prima volta.

Si, avete letto proprio bene: Rocco Papaleo è stato sposato. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo sull’ex moglie dell’attore sono minime, se non quasi nulle. L’unica cosa che sappiamo, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la donna sia una scenografa di origini italiane-svizzere. E che, come detto poco fa, ha reso papà l’attore di un maschio, di cui purtroppo non abbiamo affatto informazioni.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza della vita privata di Rocco Papaleo?