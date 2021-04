Sabrina Salerno da giovane: su Instagram, spunta uno scatto inedito del passato, com’è cambiata nel corso degli anni? Che meraviglia!

È una vera e propria icona di bellezza, Sabrina Salerno. Nata a Genova nel 1968, ha iniziato davvero da piccolissima a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Pensate, non soltanto, seppure giovanissima, ha iniziato a prendere parte a diversi concorsi di bellezza, ma, esattamente nel 1984, ha compiuto il suo esordio sul piccolo schermo con il programma “W le donne”. È soltanto due anni dopo, però, che compie il suo debutto sulla scena musicale. Scoperta da Claudio Cecchetto, in un vero e proprio batter baleno, Sabrina diventa la colonna portante della musica italiana degli anni ’80.

Una carriera davvero immensa, quella che, in tutti questi anni, Sabrina Salerno è riuscita a costruirsi. Voce di tantissimi singoli di successo, la splendida cantante vanta di un successo davvero assoluto. Successo che, sia chiaro, è considerevole anche sui social. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che abbiamo rintracciato un suo scatto da giovane. Com’è cambiata? Guardare per credere!

Sabrina Salerno da giovane, lo scatto di tanti anni fa: com’è cambiata

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Sabrina Salerno sa sempre come incantare i suoi sostenitori. E così, oltre a condividere scatti incantevoli di adesso, la splendida cantante è solita intrattenere il suo pubblico con straordinari scatti del passato. È proprio per questo motivo che, dando un’occhiata approfondita al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo delizioso scatto da giovane.

“Baby Salerno”, scrive la bellissima Sabrina a corredo di questo scatto da giovane. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata in tutti questi anni? Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questa foto, fatto sta che si può chiaramente vedere come la bellezza della Salerno sia rimasta praticamente intatta.

È proprio questo lo scatto da giovane di Sabrina Salerno. Insomma, possono anche passati gli anni, eppure per lei sembrerebbe che non siano passati affatto. Splendida era nel passato e splendida e straordinaria è ancora adesso. Anche voi siete d’accordo con noi?