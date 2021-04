Tommaso Zorzi parla su Instagram del suo imminente trasferimento e mostra le immagini della nuova casa di Porta Venezia a Milano.

Giornata emozionante per Tommaso Zorzi: il vincitore del GF Vip 5, attualmente tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower la soddisfazione della sua nuova casa. Già tempo fa l’ex gieffino aveva parlato di voler cambiare abitazione e di essere in cerca di una sistemazione. Non sono mancate le difficoltà: Tommaso rivelò anche di essere stato “rifiutato” da un proprietario che non voleva affittare a persone appartenenti al mondo dello spettacolo.

A quanto pare, però, la questione ha avuto il suo lieto fine: Zorzi ha finalmente trovato la dimora adatta alle sue esigenze e proprio oggi ha condiviso questa gioia con i fan. Vi starete chiedendo dove sia ubicata la nuova casa dell’opinionista: in Porta Venezia a Milano, naturalmente! E dove altrimenti?

Tommaso Zorzi mostra la sua nuova casa: le immagini imperdibili

Zorzi vive ormai da tempo da solo: più volte nella casa del GF Vip aveva rivelato di abitare in Porta Venezia, nella città dove è nato e cresciuto. Uscito dal reality ha però deciso di cambiare, forse per le nuove esigenze che sicuramente dopo il GF per lui sono cambiate. L’influencer non ha nascosto sui social un po’ di nostalgia nel lasciare quello che è stato il suo rifugio per diversi anni. Il posto però non lo ha cambiato: continuerà a vivere nella stessa zona a cui è tanto affezionato.

Tramite il suo attivissimo profilo Instagram, ha mostrato in un video le immagini della nuova abitazione, per adesso ancora senza mobili ma già con la cucina, il parquet, il bagno, parete attrezzata. Nelle storie pubblicate sul suo seguitissimo social network, si vedono sua madre Armanda e alcuni amici aiutarlo nel sistemare le cose che vanno sistemate in un trasloco. Anche qui Tommaso sarà in affitto come ha rivelato lui stesso.

Cosa ve ne pare? Vi piace quello che per ora si vede della nuova casa di Zorzi?