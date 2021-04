Nella puntata di oggi 30 aprile, è arrivata al trono over di Uomini e Donne una nuova dama, Serena: chi è e cosa ha raccontato di sé.

Il dating show di Canale 5 Uomini e Donne è sempre una galleria di personaggi interessanti: uomini e donne o ragazzi e ragazze che, al di là del loro obiettivo di trovare l’anima gemella, offrono talvolta spunti di riflessione, argomenti di discussione, sorrisi, emozioni e risate. Proprio la puntata di oggi 30 aprile ha visto l’arrivo in studio di una nuova dama che sicuramente potrà essere una delle più interessanti per il parterre maschile del programma.

Leggi anche—>>Rocco Papaleo, sapete proprio tutto sulla sua vita privata? L’ex moglie e quanti figli ha

Serena, questo il nome del nuovo volto del trono over, si è presentata con molta semplicità e spontaneità, qualità che la rendono subito simpatica. Bionda, occhi chiari e un bel sorriso, la giovane donna si è mostrata determinata e decisa, nonostante il naturale imbarazzo iniziale, com’è comprensibile. Scopriamo allora cosa ha raccontato della sua vita.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Uomini e Donne, new entry nel parterre femminile: Serena si presenta in studio

Accomodatasi al centro dello studio su invito di Maria De Filippi, Serena ha usato parole molto semplici ma chiare per presentarsi al gruppo dei cavalieri. Ha raccontato innanzitutto di chiamarsi in realtà Serena Azzurra perché i genitori non sono riusciti a mettersi d’accorso sul nome da darle quando è nata. Poi ha svelato che è stata una sua amica a spingerla a partecipare al programma e lei ha deciso di darsi una chance perché “ogni lasciata è persa”, ha detto.

Serena ha ammesso inoltre di non conoscere bene le dinamiche della trasmissione, dato che lavora negli orari in cui questa va in onda. Infine, una rivelazione sul suo passato sentimentale: la dama ha raccontato di aver avuto una storia di dieci anni ora terminata. Ha aggiunto di essersi un po’ annullata per quella relazione e di star riscoprendo ora tanti interessi che aveva trascurato. Ha confessato che le piacerebbe trovare la persona giusta, che sia un valore aggiunto alla sua vita.

Noi le facciamo l’in bocca al lupo per il suo percorso a Uomini e Donne.