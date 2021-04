Verissimo, ecco chi saranno gli ospiti del prossimo appuntamento in programma sabato 1 maggio: l’elenco completo!

Sabato 1 maggio è attesa una nuova puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo è un piacere per i telespettatori di Canale 5 che ogni weekend ascoltano dichiarazioni inedite, racconti mai sentiti prima, dei loro personaggi preferiti. Il pubblico segue con passione il talk show della Toffanin che con il suo garbo e la sua eleganza intervista sempre ospiti esclusivi! In tanti sono curiosi di sapere chi saranno i prossimi protagonisti, i prossimi ospiti della puntata in programma sabato 1 maggio!

Verissimo, ospiti sabato 1 maggio: da Lorella Boccia ad Anna Tatangelo, la lista completa

Verissimo è pronto ad andare in onda sabato 1 maggio con una nuova super puntata! Per l’appuntamento nel giorno della ‘Festa dei Lavoratori’, Silvia Toffanin ha scelto ospiti davvero incredibili. Sapete chi ci sarà in studio? A grandissima sorpresa ci saranno le due nemiche ed amiche, Serena Grandi e Corinne Clery: durante la loro vita hanno avuto in comune non solo lo stesso lavoro, anche lo stesso uomo! E’ per questo motivo che in tv, anni fa, le due donne sono state protagoniste di un duro litigio. Negli ultimi anni sono diventate amiche. Racconteranno inediti retroscena su Canale 5?

Anche Anna Tatangelo si racconterà a Silvia Toffanin sabato 1 maggio: presenterà, inoltre, in esclusiva, il suo nuovo singolo ‘Serenata’. Ospite in studio Leonardo Lamacchia: il cantante ripercorrerà la sua esperienza vissuta nella scuola di Amici di Maria de Filippi. La splendida cantautrice, Malika Ayane, sarà ospite della Toffanin sabato! Racconterà della sua vita nel mondo della musica e di quella privata. Anche Lorella Boccia è una delle ospiti: racconterà della sua gravidanza cominciata da poco! Altri nomi che saranno presenti in studio: Beppe Carletti, Rajae Bezzaz e Anna Ferzetti.