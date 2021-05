Adriana Volpe, grossa novità in arrivo: svolta nella carriera della conduttrice

Grossa novità in arrivo per Adriana Volpe, potrebbe essere una svolta assoluta per la sua carriera: ecco l’indiscrezione che circola sul web

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva di successo, oltre che una ex modella. È divenuta un volto noto della Rai per aver condotto tra la fine degli anni novata e gli anni duemila i programmi Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dopo la brusca chiusura avvenuta con la Rai, la Volpe ha cercato di rilanciarsi alla corte di Mediaset, partecipando al Grande Fratello Vip. La conduttrice è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione ed ha dovuto abbandonare il programma solo per problemi familiari. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice ha ricevuto tantissime offerte ed alla fine ha deciso di sposare il nuovo progetto di TV8.

Adriana Volpe, grossa novità in arrivo: di cosa si tratta

Il 28 aprile 2020 è stato ufficializzato il passaggio di Adriana Volpe a TV8 dopo l’esperienza nella casa del GF VIP 4. Sul canale televisivo privato, dal 29 giugno 2020, la Volpe ha condotto assieme ad Alessio Viola il programma Ogni mattina. Il programma va in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle 11.50 e con l’intento di “accendere” la fascia della tarda mattinata di TV8. All’inizio la trasmissione sembrava potesse dare soddisfazioni alla Volpe, ma adesso sembra che l’entusiasmo, anche da parte della rete, stia svanendo.

Secondo quanto riportato da TvBlog, Adriana Volpe sarebbe in procinto di lasciare la rete privata e trasferirsi nuovamente a Mediaset. La Volpe, infatti, potrebbe arricchire il parco delle conduttrici della rete del Biscione in vista del prossimo autunno. Al momento, però, non si sa ancora quale sarà il programma affidato alla Volpe. Prima del suo ingresso più corposo nella rete di Berlusconi, la conduttrice dovrebbe avere una serie di impegni preparatori che farebbero da preludio. Al momento, però, queste sono indiscrezioni e come tali da prendere con le pinze.