Il fantastico e divertentissimo duo comico formato da Ale e Franz è un vero portento: l’incredibile retroscena, non tutti ne sono a conoscenza, lo avete mai notato?

Si tratta di due comici amatissimi, due interpreti di grande talento che, insieme, formano un duo eccezionale. Ale e Franz, entrambi originari di Milano, lavorano in coppia a partire dal 1995, ma la consacrazione alla fama e al successo arriva negli anni 2000 con la partecipazione a “Zelig”. I due fanno la reciproca conoscenza al Centro Teatro Attivo a Milano e il loro sodalizio professionale e l’innegabile talento li trasforma presto in due personaggi amatissimi e molto apprezzati del panorama artistico. Tanto da aver ricevuto un omaggio davvero pazzesco, possiamo dire “stellare”! C’è un retroscena di cui non tutti sono a conoscenza che riguarda Ale e Franz: lo avete mai notato?

Ale e Franz, lo avete mai notato: retroscena incredibile!

Cinema, teatro e televisione: il duo comico ha conquistato ogni ambito del panorama artistico. Da “Buona la prima” a “Mai dire gol”, da “Un boss in salotto” a “Un fidanzato per mia moglie”, senza dimenticare i numerosi spettacoli teatrali di cui sono protagonisti. Hanno preso parte a diverse pubblicità e la loro carriera, parallela e sempre sulla cresta dell’onda, è lo specchio del grande talento di cui sono dotati e dell’affetto che il pubblico nutre nei loro confronti. Forse non tutti lo sanno, ma Ale e Franz non si sono cimentati solo nella recitazione. Con la loro innegabile simpatia e bravura, si sono calati anche nel ruolo di doppiatori, prestando la voce a due personaggi indimenticabili di una celebre serie di film animati. Di che si tratta? Del franchising di “Madagascar”! Le pellicole seguono le divertentissime avventure di un gruppo di animali dello Zoo di Central Park. Nel dettaglio, Ale ha doppiato il leone “Alex” mentre Franz la zebra “Marty”. Avevate mai notato che i personaggi del film animato avessero le loro voci?

Un retroscena incredibile, non trovate?