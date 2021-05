Alessandro Cavallo a Domenica Live, è stato presente in un particolare momento: ci avete fatto caso?

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata, la conduttrice è entrata, e subito dopo i tre giudici, ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, siamo entrati nel pieno della puntata. Ormai manca sempre meno, e sono pochi gli allievi rimasti, che si sfideranno per arrivare alla finalissima.

Tra i ballerini spicca certamente Alessandro Cavallo, allievo della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Sappiamo, Alessandro ha sempre dimostrato di essere un grande talento, le sue performance sono spettacolari. Non tutti sanno, però, che prima di entrare nella scuola, è stato presente in una famosa trasmissione: il ballerino è stato a Domenica Live, l’avete mai notato?

Amici, Alessandro Cavallo a Domenica Live: non tutti ci hanno mai fatto caso

Alessandro Cavallo fa parte della scuola di Amici di Maria De Filippi; il ballerino è entrato qualche mese fa, e si è meritato il posto al Serale, grazie al suo talento. Lorella Cuccarini l’ha scelto, e oggi, fa parte della squadra della maestra di ballo e di Arisa, insieme a capitanare gli allievi.

Alessandro, però, non tutti sanno, è stato in passato in un importante e seguitissimo programma. Forse non ci avete fatto caso, ma esattamente nel 2019, il ballerino era a Domenica Live. Infatti, ha ballato al fianco di Loredana Lecciso, che ha portato in scena, insieme ad altri ballerini, una spettacolare performance, di Pretty Woman.

Anche nella trasmissione, l’allievo di Amici ci sta dando tante soddisfazioni, tanto da essere amato ed apprezzato. Sappiamo, insieme agli altri allievi ballerini, è in gara, e soltanto alla fine, sapremo chi sarà il vincitore della categoria danza: sarà proprio Alessandro? Ovviamente, lo scopriremo nelle prossime puntate, dato che manca sempre meno. La Finale si terrà esattamente sabato 15 aprile.