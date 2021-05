L’attrice Anna Ferzetti è figlia d’arte: sapete infatti chi è il padre? È molto famoso: di seguito vi diciamo chi è

Anna Ferzetti è nata nel 1982 a Roma, dove ha studiato in una scuola tedesca, prima di trasferirsi a Londra per un paio di anni. Tornata nella Capitale, ha incontrato l’attore Pierfrancesco Favino, con il quale è legata sentimentalmente dal 2003 ed ha avuto due figlie. Ha esordito in televisione nel 2006 nella serie tv Gino Bartali – L’intramontabile. Al cinema, invece, è apparsa per la prima volta nel 2013 nel film Il Natale della mamma imperfetta. Di recente è stata protagonista nella serie Netflix Curon e in Tutto per 1 – 1 per tutti, film tv diretto da Giovanni Veronesi.

Anna Ferzetti è figlia d’arte: chi è il padre

L’attrice Anna Ferzetti è figlia d’arte. Il padre, infatti, è Gabriele Ferzetti, famoso attore attivo dal 1948. Il papà si affermò nel cinema con personaggi sottilmente ambigui o comunque insicuri: il reduce Marco in Benvenuto reverendo!, il marito tradito da Gina Lollobrigida in La provinciale, i rarefatti ritratti dell’incomunicabilità e del disagio esistenziale nei due film Le amiche e L’avventura , il ladro gentiluomo in Parola di ladro e tanti altri ancora. Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio del decennio successivo si segnala per la partecipazione ai film dei grandi registi del momento, tra cui A ciascuno il suo, Grazie zia, C’era una volta il West e Il portiere di notte. La sua fama arrivò anche all’estero: nel 1969, infatti, fu scelto come interprete di Marc Ange Draco, boss della malavita organizzata dell’Unione Córsa, nel sesto film della saga dedicata a James Bond. Tra le sue ultime interpretazioni ricordiamo L’avvocato De Gregorio e Concorso di colpa. Ferzetti è morto il 2 dicembre 2015 a 90 anni.

Ferzetti si sposò la prima volta con l’attrice Maria Grazia Eminente e la seconda con Claudia Verdini, mamma di Anna.