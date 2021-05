Beppe Carletti sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo, ma cosa sappiamo su di lei? Dall’età alla vita privata: chi è.

Nonostante il 1 Maggio e, quindi, la festa dei lavoratori, Silvia Toffanin non si ferma affatto. Ed anche oggi è pronta a regalare una puntata davvero indimenticabile a tutti i telespettatori di Verissimo. Con ospiti davvero eccezionali, la conduttrice sarà al timone di un appuntamento incredibile. E, soprattutto, ricco di emozionanti interviste. A partire da Lorella Boccia, che annuncia la sua prima gravidanza, fino ad Anna Tatangelo, che parlerà per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, la Toffanin accoglierà degli ospiti eccezionali. Tra questi, c’è anche il mitico Beppe Carletti.

Conosciuto per essere cofondatore e tastierista del famosissimo gruppo “I nomadi”, Beppe Carletti decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo esattamente su di lui, però? A partire dalla sua età fino alla sua vita privata, vi spiegheremo noi ogni cosa.

Chi è Beppe Carletti: età, carriera e vita privata

Giuseppe Carletti, o meglio conosciuto con il diminutivo Beppe, è nato a Novi di Modena, in Emilia Romagna, il 12 Agosto del 1946. Appassionato di musica sin da piccolo, alla sola età di sedici anni fonda, insieme agli altri partecipanti, lo storico gruppo musicale, I nomadi. Da quel momento, la carriera del buon Carletti spicca letteralmente il volo. Sia chiaro: non soltanto come membro della band musicale, ma anche come solita. Pensate, il 22 Novembre del 2011, il talentuoso Beppe pubblica il suo primo lavoro discografico proprio da solista. Precedentemente ed, esattamente nel 1975, incide due 45 giri da solista con lo pseudonimo di Nemo.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Purtroppo, Beppe Carletti è piuttosto riservato in merito. Quello che sappiamo, però, è che il tastierista e cantante è felicemente sposato. Ed è padre di due figli.

Ha un canale Instagram?

Non volete perdervi alcun aggiornamento su di lui? State tranquilli: potete farlo! Su Instagram, infatti, Beppe è davvero attivissimo. E, spesso e volentieri, interagisce con i suoi sostenitori.

Cosa aspettate a seguirlo? Forza!