È in arrivo una splendida novità che riguarda proprio la splendida Elodie: la notizia è davvero fantastica, non vediamo l’ora!

Senza alcun dubbio, Elodie è il vero e proprio personaggio di questi ultimi anni. Non soltanto l’ex cantante di Amici è stata eletta come voce femminile più ascoltata su Spotify, ma è stata anche la protagonista indiscussa di altri traguardi davvero incredibili. Impossibile, infatti, dimenticare la sua ospitata al festival di Sanremo di quest’anno. Co-conduttrice della seconda serata di questa settantunesima edizione della manifestazione musicale, la splendida cantante non soltanto si è contraddistinta per la sua bellezza ed eleganza, ma anche per la sua immensa bravura.

Proprio pochissime ore fa, Elodie non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Badate bene, non facciamo soltanto riferimento al fatto che è diventata volto di Bulgari, ma anche ad un’altra notizia davvero fantastica. Volete saperne di più? Ci pensiamo noi a svelarvi tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Elodie, splendida novità in arrivo: non vediamo l’ora, che sorpresa!

Carissimi sostenitori di Elodie, drizzate bene le orecchie: è in arrivo una novità davvero fantastica. In questi lunghissimi anni, c’è da ammetterlo, abbiamo conosciuto ed appezzato la cantante romana per la sua immensa bravura e straordinaria voce. Ebbene. Non sappiamo quando, ma molto presto potremo ammirarla anche come attrice. Si, avete letto proprio bene: Elodie diventa attrice! A dare questo splendido annuncio a sorpresa, è stato Volver Actor, un’agenzia di tantissimi volti di successo. A partire, quindi, da Matilda De Angelis e Francesca Chillemi. Fino a Maria Vera Ratti, Giuseppe Fiorello e tantissimi altri ancora.

Cosa bolle, quindi, in pentola? Quando e come potremo apprezzare ed ammirare Elodie come attrice? Al momento, purtroppo, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, la notizia in arrivo è davvero fantastica. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori.

“Non poteva mancare nel suo percorso artistico anche il cinema”, è scritto in questo post. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi? Al momento, non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: noi non vediamo l’ora!