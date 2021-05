Nel corso della sua ospitata a Felicissima Sera, Eros Ramazzotti ha parlato di Michelle Hunziker, l’ex moglie: sentite un po’ cosa ha detto.

Ad aprire le danze della terza ed ultima puntata di Felicissima Sera è stato proprio lui: il grandissimo Eros Ramazzotti. È proprio al grandissimo cantante ed interpreta che, infatti, il duo comico pugliese ha rivolto delle domande appartenenti alla sua vita. E così, oltre a parlare della sua passione per gli animali, dai cani ai gatti, il simpaticissimo Pio non ha affatto potuto fare a meno di mostrare una foto di Michelle Hunziker. E, quindi, di poter parlare del loro matrimonio.

Sapevamo benissimo che Pio ed Amedeo, nel momento dedicato ad Eros Ramazzotti, avrebbe parlato di Michelle Hunziker. E, in effetti, è stato proprio così. Nel mostrare al cantante la foto della sua ex moglie che ha determinato il suo esordio in Italia, il simpaticissimo Pio non ha perso occasione di poter rivolgere al cantante una domanda piuttosto “particolare”. Avete sentito, però, la risposta di Ramazzotti? Da non credere!

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti parla di Michelle Hunziker: “A letto non rideva”

È subito dopo aver ripercorso la sua infanzia che Pio ed Amedeo, nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera, non hanno affatto potuto fare a meno di parlare anche di Michelle Hunziker. È proprio ad Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre di sua figlia Aurora, che il duo comico pugliese ha rivolto una domanda piuttosto “particolare”. E che, ovviamente, ha scatenato l’immediata reazione del cantante. Di che cosa parliamo? Vi diciamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, il momento è stato davvero imperdibile!

“Sai che il mio ruolo è fare domande scomode”, ha iniziato a dire Pio ad Eros Ramazzotti. “Tutta Italia lo vuole sapere: perché Michelle ride sempre?”, continua il comico pugliese. Immediata è stata la reazione del cantante. Che, con una chiara nota ironica, ha detto: “A letto non rideva”.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ancora una volta, Pio e Amedeo hanno fatto divertire e sorridere l’Italia intera. Cosa ne pensate di questo programma? Vi è piaciuto?