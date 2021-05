L’Isola dei Famosi, finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso: aspettavamo da tanto questo momento, accadrà Lunedì in diretta.

Una cosa è certa: la puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 3 Maggio sarà, senza alcun dubbio, davvero imperdibile. Non soltanto perché, a distanza di pochissimi giorni, siamo curiosi di sapere come sta procedendo l’avventura di Ignazio Moser su Playa Reunion e se, magari, i dissapori, nati subito dopo la puntata scorsa, si sono appianati, ma anche perché non vediamo l’ora di assistere ad un momento davvero unico.

Ad annunciare questa splendida sorpresa per il suo pubblico, sono stati propri i canali social ufficiale dell’adventure reality di Canale 5. Pochissime ore fa, attraverso un post, è stato dato l’annuncio di un momento che aspettavamo da diverso tempo. E che, da come si può chiaramente vedere dai commenti ed interazione giunti a corredo del post, ha reso felici tutti i suoi telespettatori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’Isola dei Famosi, l’annuncio che tanto aspettavamo è arrivato: finalmente!

In un vero e proprio batter baleno, l’annuncio dato sui canali social de L’Isola dei Famosi ha catturato l’attenzione di tutti. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice: tutto l’amatissimo pubblico dell’adventure reality di Canale 5 non vedeva assolutamente l’ora di poter leggere queste parole. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a cosa facciamo esattamente riferimento? Per quale motivo, quindi, l’annuncio concesso qualche ora fa ha fatto “sbizzarrire” tutto il pubblico di Canale 5? Siete proprio curiosi di saperlo?

Sono trascorse diverse settimane da quando Elisa Isoardi, a causa di problemi di salute, è stata costretta ad abbandonare per sempre L’Isola dei Famosi. Ecco. È proprio su di lei che, pochissime ore fa, è stato dato un annuncio a sorpresa. Insieme a Drusilla Gucci, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco potrà finalmente ritornare in studio. La quarantena obbligatoria dopo il ritorno dall’Honduras, da quanto si apprende anche da un ultimo post della conduttrice, è finalmente terminata. Ed Elisa, quindi, può finalmente ritornare nello studio de L’Isola dei Famosi.

Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza, voi?