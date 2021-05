Lorella Cuccarini ha recitato in diversi film: è stata anche nella famosa fiction, ricordate la sua presenza?

Quest’anno, è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini è la maestra di ballo, affiancata da Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La bella insegnante è riuscita a portare avanti i suoi allievi, Rosa, Martina e Alessandro, fino al Serale, dimostrando sempre grande appoggio, ma ovviamente, non mancando di obiettività.

Ad Amici, oltre che con la sua personalità, sta anche conquistando con i suoi look davvero particolari, che non passano di certo inosservati, dato che, Lorella è magnetica con la sua bellezza. Il suo talento è conosciutissimo, ma ricordate esattamente in quali film ha recitato? E’ stata presente in una famosa fiction.

Lorella Cuccarini attrice: la ricordate nella famosa fiction?

La stiamo ammirando in veste di maestra di ballo nel seguitissimo talent show Amici, di Maria De Filippi. Lorella Cuccarini, quest’anno, è stata la new entry del programma, insieme anche ad Arisa. E proprio le due insegnanti, arrivate al Serale, sono insieme nello stessa squadra, dove qui, diventano voce dei loro allievi.

Conosciamo benissimo il talento della bella Lorella, ma adesso, vi chiediamo, ricordate in quali film l’abbiamo vista? E’ stata presente nella famosa fiction, ma esattamente, in quale? Impossibile non ricordarla nella serie L’Isola di Pietro 2, con il mitico Gianni Morandi.

Ma la Cuccarini ha recitato anche nel film Piazza Di Spagna, nella miniserie Televisiva Amiche, nella serie Lo Zio d’America: ricordate la sua presenza? A quanto pare, la maestra di danza, oltre ad essere una brillante conduttrice, ballerina e cantante, è anche una bravissima attrice. Bisogna ammetterlo, è in grado di spaziare da un ambito ad un altro, sempre ottenendo un grande risultato.