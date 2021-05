Il percorso dell’attore Simone Liberati, tra i protagonisti della nuova fiction Rai “Chiamami ancora amore”: indovinate qual è la sua laurea!

A partire da lunedì 3 maggio lo vedremo recitare in una nuova serie tv in onda su Rai 1, “Chiamami ancora amore” insieme alle amatissime attrici Claudia Pandolfi e Greta Scarano. Stiamo parlando di Simone Liberati, attore romano di 33 anni che sarà ospite domani pomeriggio a Da noi a ruota libera, programma domenicale condotto da Francesca Fialdini.

Simone è diventato famoso nel 2015 grazie alla sua partecipazione in Suburra, ma cosa sappiamo del suo percorso professionale e dei suoi studi per arrivare dov’è adesso? Ripercorriamo la storia di questo giovane talento e togliamoci qualche curiosità su di lui: ad esempio, sapete che tipo di laurea ha conseguito? Scopriamolo!

Simone Liberati, curiosità sull’attore romano: il suo percorso personale e professionale

Nato a Roma il 27 aprile 1988, Simone ha studiato al liceo classico e poi ha deciso di approfondire la sua passione per il teatro. Infatti ha frequentato la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè ed è apparso in svariate fiction, ad esempio I Cesaroni, Petra, A casa tutti bene e, appunto, Chiamami ancora amore che partirà lunedì prossimo. Nonostante sia ancora giovane, Liberati ha alle spalle anche esperienze al cinema: nel 2013 debutta sul grande schermo nel film Arance & Martello di Diego Bianchi. Arriva poi nel cast di Suburra, in cui recita il ruolo di Mirko, braccio destro di Numero 8.

Un talento così notevole gli consente di vincere nel 2017 il Premio Graziella Bonacchi come Attore rivelazione dell’anno ai Nastri d’Argento. Molto riservato, Simone non ha un profilo Instagram e della sua vita privata non si hanno informazioni. Non è noto se abbia o meno una fidanzata. Un giovane certamente brillante, che oltre all’amore per la recitazione ha coltivato anche la cultura conseguendo una laurea in Lettere.

Che dire, complimenti a Simone Liberati e non perdetevi Da noi a ruota libera domani pomeriggio.