Spunta su instagram una foto di Anna Pettinelli di qualche anno fa: com’è cambiata nel tempo.

Anna Pettinelli è la maestra di canto della scuola di Amici, insieme a Rudy Zerbi, e Arisa, la new entry di quest’anno. I tre insegnanti, spesso, si sono scontrati, avendo giudizi diversi sui vari allievi. La Pettinelli ha scelto fin dall’inizio del suo percorso, Aka7even, come suo allievo, portando il cantante fino al Serale. Anna è decisamente molto amata, ed apprezzata.

In passato, abbiamo potuto vederla in un percorso diverso, esattamente a Temptation Island, dove ha partecipato insieme al suo compagno, uscendo, alla fine del viaggio dei sentimenti, più uniti che mai. Oggi, è seguitissima anche sui social, e proprio qui, è emersa una foto del passato: l’avete mai vista?

Anna Pettinelli, spunta lo scatto del passato: l’avreste riconosciuta?

Come vi abbiamo anticipato, Anna Pettinelli è presente in veste di maestra di canto, ad Amici di Maria De Filippi. La conduttrice radiofonica non ha peli sulla lingua, e spesso mostra il suo forte carattere scontrandosi con gli altri insegnanti, in particolare, dei confronti accesi sono avvenuti con Rudy Zerbi.

Ma ritornando al nostro discorso, come abbiamo affermato, anche sui social è molto seguita, e proprio qui, è emersa una foto del passato: l’avete mai vista? Osservate lo scatto in basso, impossibile non riconoscerla! Si tratta di uno scatto di qualche anno fa.

Anzi, l’immagine è stata pubblicata nel 2016, ma in didascalia, la maestra di canto ha scritto: “Passa il tempo.. 15 anni fa”, sembrerebbe, quindi, che la foto sia stata scattata molti anni indietro. Il look della conduttrice radiofonica era diverso, si sa, col tempo un po’ si cambia, ma non è così evidente. Anna era bellissima allora, e lo è ancora adesso.