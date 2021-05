Laura Valci è stata un’ex velina di Striscia la Notizia, la ricordate in tutta la sua bellezza? Cosa fa oggi dopo anni dal programma.

Diteci la verità: chi è che non ha mai seguito una puntata di Striscia la Notizia? Decisamente nessuno, ne siamo certi! In onda da più di vent’anni su Canale 5, il famoso e storico programma di Antonio Ricci continua a fare compagnia al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano tutte le sere. Ed, esattamente, dal Lunedì al Sabato. In tutti questi anni ed, ovviamente, edizioni, sono stati davvero numerosi i conduttore. Come lo sono state, tra l’altro, anche le veline. Tra le tante, però, è impossibile dimenticare lei: Laura Valci.

Leggi anche –> Striscia la Notizia, ricordate Annalisa Gambi? Com’è cambiata a distanza di anni e cosa fa oggi

Correva esattamente l’edizione dell’anno 1993/1994 quando Laura Valci, in compagnia di Fanny Cadeo e Cecilia Balli, è diventata la velina di Striscia la Notizia. Da quel momento, se la matematica non è un’opinione, sono passati esattamente ventotto anni. Eppure, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? E, soprattutto, cosa fa oggi la splendida Laura?

Laura Valci di Striscia la Notizia, la ricordate? Cosa fa oggi

Con i suoi lunghi capelli biondi, occhi verde smeraldo e una forma fisica davvero superlativa, la splendida Laura Valci è stata una delle velina di Striscia la Notizia degli inizi degli anni ’90. Sono passati poco meno di trent’anni da quel momento, eppure siete curiosi di sapere com’è diventata oggi e, soprattutto, di sapere cosa fa oggi? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Leggi anche –> Striscia la Notizia, ricordate l’ex velina Thais Souza Wiggers? Eccola oggi, bellissima come allora

Seppure non sia una presenza fissa sul piccolo schermo come anni ed anni fa, Laura Valci continua a decantare di un successo davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale Instagram ufficiale. Dove, da come si può chiaramente comprendere, è una vera e propria celebrità. È proprio qui che, attraverso una serie di fantastici ed incantevoli scatti fotografici, l’ex velina di Striscia è solita intrattenere e tenere compagnia il suo pubblico social. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che attualmente la bella Valci viva a Milano con il suo compagno.

Possono anche essere passati quasi trent’anni, ma Laura Valci è sempre bellissima. Vero?