“La storia infinita” è una pellicola senza tempo, un capolavoro degli anni ottanta che ha fatto sognare milioni di bambini: ricordate la splendida bimba nel ruolo dell’Imperatrice, com’è oggi Tami Stronach

Pellicola del 1984, ispirato all’omonimo romanzo, “La storia infinita” è un film senza tempo che ha fatto sognare milioni di bambini. La trama ruota intorno a Bastian, un ragazzino amante delle avventure ma timido e riservato, che per sfuggire ad alcuni bulli si ritrova a rifugiarsi in libreria. Qui si imbatte in un volume intitolato “La storia infinita” e, immersosi nella lettura, si ritrova a seguire le avventure di Atreyu. Il giovanissimo Atreyu è colui che si è fatto carico di salvare il regno di “Fantasia” dalla minaccia del Nulla e, così, aiutare l’Imperatrice bambina, malata e destinata alla morte. Nei panni della splendida e giovanissima sovrana c’era la dolce Tami Stronach: avete visto com’è diventata oggi?

Com’è oggi Tami Stronach: era l’Imperatrice de “La storia infinita”

La giovanissima attrice, classe 1972, è originaria di Teheran e “La storia infinita” è stato il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Dopo aver recitato nell’amatissima pellicola, Tami si è allontanata dal cinema pare per scelta dei genitori, che volevano proteggere la giovanissima figlia i problemi o pericoli in cui a volte incappano gli attori quando recitano fin da piccolissimi. Tami Stronach si è dedicata con passione alla danza, sia nelle vesti di ballerina che in quelle di coreografa. Felicemente sposata, è madre di una bambina, Maya, che è nata nel 2011. Ricordate la bellissima Tami ne “La storia infinita”? Siete curiosi di scoprire com’è diventata oggi “l’Imperatrice”? Ecco uno scatto dell’indimenticabile interprete: l’avreste riconosciuta?

Bisogna ammettere che la somiglianza con la dolcissima bimba del film “La storia infinita” è davvero straordinaria! E voi, riuscite a riconoscere la bella interprete dell’indimenticabile pellicola nell’affascinante donna che è diventata Tami Stronach?