Sta per tornare in tv Il pranzo è servito, storico programma ideato dal grande Corrado, stavolta su Rai 1: indovinate chi sarà il conduttore!

E’ stato uno dei programmi che hanno fatto la storia della tv italiana: Il pranzo è servito è pronto a tenerci compagnia durante l’estate 2021 e per tutti si tratta di un ritorno graditissimo. Erano gli anni ’80, precisamente il 1982, quando l’indimenticabile Corrado insieme a suo fratello Riccardo, a Stefano Jurgens, a Stefano Santucci e a Jacopo Rizza, sbarcò su Canale 5 dove andò in onda fino al 1992 per poi spostarsi su Rete 4 l’anno successivo. A sostituire il grande conduttore dal 1990 in poi, Claudio Lippi e Davide Mengacci.

I due concorrenti di ogni puntata si sfidavano per completare un tabellone con tutte le cinque portate del pranzo (primo, secondo, formaggio, dolce e frutta). Un successo enorme che ancora oggi resta nella memoria collettiva del nostro Paese e il cui ritorno sarà motivo di gioia per migliaia di fan. Scopriamo allora tutte le novità di questa rivisitazione della bellissima trasmissione che vedremo a partire dal mese di giugno.

Il pranzo è servito: tutte le novità della nuova edizione Rai

Come annunciato dal sito DavideMaggio.it, Il pranzo è servito tornerà in tv in estate. Sul sito ufficiale della Rai si legge che la prima puntata sarà trasmessa lunedì 28 giugno alle ore 14, dopo il Tg1 delle 13.30. Insomma, lo storico programma di Corrado prenderà il posto di Oggi è un altro di giorno di Serena Bortone. Sapete poi chi sarà il presentatore alla guida di questa nuova avventura? Ebbene, a quanto pare è stato scelto l’amatissimo Flavio Insinna! Il bravissimo artista romano condurrà Il pranzo è servito proprio durante la pausa estiva de L’Eredità.

