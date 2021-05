Dopo Uomini e Donne, Roberta e Riccardo sono in crisi? La coppia ha finalmente rotto svelato ed ha svelato cosa sta accadendo: la verità.

In questa stagione di Uomini e Donne si è formata una coppia molto amata dal pubblico. Riccardo Guarnieri, dopo la fine della storia d’amore con Ida Platano, è tornato in studio, dichiarandosi pronto ad iniziare una nuova conoscenza. Più che iniziarne una nuova, però, Riccardo ha ripreso in mano quelle precedenti. Prima di fidanzarsi con Ida, infatti, Guarnieri aveva avuto un piccolo flirt – se così si può chiamare – con Roberta Di Padua. La donna non ha mai negato di essere fortemente infatuata da Riccardo ed era d’accordo nel riprendere la conoscenza. Dopo alcuni mesi di frequentazione, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta in crisi: le parole

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non è stata poi così rose e fiori dopo l’addio al programma. Spesso, infatti, si è vociferato di un periodo di crisi, prontamente smentito poi dalla coppia. Questa volta, però, sono proprio loro ad annunciare uno stop nella relazione. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, infatti, la Di Padua ha dichiarato: “È tutto un po’ più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni, come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti”.

Roberta ha raccontato che tra i due ci sono state diverse liti una volta usciti dal programma, di cui una a causa di Armando Incarnato. Roberta ha infatti raccontato a Riccardo di essersi sentita con Armando, ma di aver rifiutato un incontro, proprio perchè prova dei sentimenti per un’altra persona. La Di Padua aveva chiesto a Riccardo di non raccontare nulla, ma l’ex di Ida ha invece spifferato tutto alla redazione di Uomini e Donne. Un colpo basso che Roberta non ha assolutamente digerito: “Mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’é la complicità”.

Come andrà a finire, secondo voi?