Verissimo, dall’Isola dei Famosi arriva lei: sarà in studio dalla Toffanin sabato prossimo; l’anticipazione è arrivata nella puntata di oggi, 1 maggio.

Oggi, sabato 1 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti, che si sono raccontati a cuore aperto ai microfoni del talk di Canale 5. Da Lorella Boccia a Malika Ayane, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica hanno risposto alle domande di Silvia Toffanin, che con garbo ed eleganza ha intervistato i suoi ospiti. E, al termine della puntata, la conduttrice ha dato una succulenta anticipazioni sulla prossima. In studio, sabato prossimo, ci sarà un’ex naufraga de L’isola dei famosi molto amata! Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Oggi in onda una puntata ricchissima di Verissimo: tantissime le interviste esclusive che abbiamo ascoltato questo sabato pomeriggio. Ma i telespettatori sono già in attesa della prossima puntata, soprattutto dopo l’anticipazione lanciata da Silvia Toffanin poco prima del termine della puntata di oggi. Sapete chi arriverà in studio sabato direttamente dall’Honduras? Proprio lei, Elisa Isoardi, una delle concorrenti più amate di questa edizione de L’Isola dei famosi. Un’avventura sfortunata per lei: la conduttrice ha dovuto lasciare il gioco a causa di un infortunio ad un occhio, che l’ha costretta a tornare in Italia per accertamenti.

Un brutto colpo per i fan di Elisa, che volevano vederla all’opera nei panni di naufraga ancora per molto. Potranno consolarsi, però, con un’intervista esclusiva a Verissimo, il prossimo sabato, alle ore 15 e 30. E non è tutto! La Isoardi sarà anche ospite in studio all’isola nella puntata di lunedì sera: con lei, anche un’altra ex concorrente molto amata. Insomma, buone notizie in arrivo per i sostenitori di Elisa. Tutti sintonizzati su Canale 5 il prossimo sabato: la Isoardi avrà tante cose da raccontare!