Veronica Peparini, abito monospalla ad Amici: sapete quanto costa? I dettagli del look dell’insegnante di danza.

Questa sera, sabato 1 maggio, è in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Manca sempre meno alla fine di questa ventesima edizione del talent: l’ultima puntata andrà in onda sabato 15 maggio, eccezionalmente in diretta. E, anche questa sera, la gara tra i ragazzi è accesissima, come lo è la competizione tra i professori. Al termine della varie manches ci saranno tre eliminati provvisori: infine, però, uno dei concorrenti dovrà lasciare definitivamente il talent, a pochi giorni dalla finalissima. E, a proposito di professori, avete notato il look dell’insegnate di ballo Veronica Peparini? Per la puntata di questa sera, la prof ha scelto un mini abito laminato monospalla davvero incantevole. Curiosi di sapere qualcosa di più sul vestito? Siete nel posto giusto! Ecco tutti i dettagli, forniti da Closet Italy.

Veronica Peparini, quanto costa l’abito monospalla che indossa ad Amici 20?

Nuova puntata, nuove sfide, nuovi look! Per la puntata di questa sera di Amici, la prof di danza Veronica Peparini ha scelto un abito che non è passato inosservato. Si tratta di un miniabito color argento laminato, monospalla con manica a palloncino. Come riporta la pagina Instagram Closet_Italy, si tratta di un capo firmato Pinko, dal valore di 138 euro. Date un’occhiata:

Eh si, Veronica è davvero incantevole con questo abito! Ricordiamo che, in questa edizione, le squadre a sfidarsi nel corso del serale sono tre e non due. Ogni squadra è capitanata da due prof, uno di ballo e uno di canto. La Peparini è in coppia con Anna Pettinelli, Arisa con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano. E i prof, quasi più degli allievi stessi, sono davvero competitivi! Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Sarà un allievo del team Peparini – Pettinelli?