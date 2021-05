Alessandra Amoroso è stata ospite oggi, domenica 2 maggio, di Domenica In. La celebre cantante ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata: ecco le sue parole.

Oggi, domenica 2 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. La regina della domenica, Mara Venier, ha ospitato in studio una celebre cantante, amatissima in Italia. Parliamo di Alessandra Amoroso. La giovane, classe ’86, di Galatina, ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla vittoria del talent Amici di Maria de Filippi. Nel corso della sua carriera ha vinto celebri riconoscimenti, come sette Wind Music Awards, due MTV Awards, un Best Europe South Act. Ha regalato tormentoni agli italiani ed oggi, 2 maggio, su Rai Uno, ha mostrato la parte più privata di sé. Ha raccontato dettagli sulla sua vita sentimentale e del suo rapporto con Emma Marrone. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Domenica In, Alessandra Amoroso: “E’ finito l’amore”, la confessione sulla vita privata

Alessandra Amoroso è stata ospite di Domenica In oggi, domenica 2 maggio. In onda su Rai Uno ha raccontato dettagli sulla sua vita privata. Alla conduttrice ed al pubblico Rai, l’ex vincitrice di Amici, oggi celebre cantante italiana, ha rivelato di esser single: “Ad oggi non me lo chiedo se c’è voglia di diventare mamma. Fino a poco tempo fa c’era questa domanda, oggi non me lo chiedo. Vivo alla giornata. Non ho più il fidanzato, siamo arrivati ad un punto dove è finito l’amore. Ce lo siamo detti e ora va bene così. Sono single” ha raccontato la Amoroso.

Leggi anche Alessandra Amoroso, l’avete mai vista da piccolissima? La foto del passato: che dolcezza!

Sul rapporto con Emma, ha rivelato: “Amica mia, ti voglio bene. Sei una delle cose più belle del 2021. Sono molto legata a lei, prima di venire qua l’ho sentita a telefono. Mi piace condividere con lei, penso che l’unione tra donne sia importante. Unite possiamo cambiare qualcosa. Le voglio bene, sono molto legata a lei. Mi piace condividere con lei il tempo libero, le mie idee, mi piace quando organizziamo aperitivi. Con lei sento famiglia, dialetto, casa“.