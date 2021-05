Nel corso della sua ospitata a Verissimo, Anna Tatangelo si è lasciata andare ad una rivelazione riguardante la sua vita privata.

È stata una delle ospiti della recentissima puntata di Verissimo, Anna Tatangelo. Andato in onda proprio ieri, Sabato 1 Maggio, il nuovo appuntamento con lo show di Silvia Toffanin ha regalato delle emozioni davvero uniche. A partire da Lorella Boccia, che ha svelato il sesso del suo primo bebè, fino a Beppe Carletti ed Anna Ferzetti, la puntata di ieri di Verissimo è stato davvero indimenticabile.

Tra i tanti ospiti che si sono alternati nello studio televisivo di Verissimo, c’è stata anche lei: la splendida Anna Tatangelo. A distanza di pochissime ore dall’uscita del suo nuovo singolo “Serenata”, la cantante di Sora si è raccontata senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa. E così, oltre a parlare della relazione naufragata con Gigi D’Alessio e la sua intenzione di voler allargare la famiglia, la Tatangelo non ha affatto potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una rivelazione sulla sua vita privata. Dopo la fine della sua storia d’amore con il cantante napoletano, Anna è pronta ad avere una nuova relazione? Vediamo le sue parole.

Anna Tatangelo a Verissimo, le parole sulla sua vita privata: cosa sta accadendo?

Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, bisogna ammetterlo, Anna Tatangelo ha parlato davvero di tutto. A partire dalla sua carriera fino alla sua vita privata, la cantante di Sora si è raccontata come mai prima d’ora. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, l’interprete, per la prima volta in assoluto, ha parlato della storia naufragata con Gigi D’Alessio, ma si è anche lasciata andare ad una rivelazione inedita sulla sua vita privata.

“Quindi, non c’è nessuno che ti canta le serenate?”, chiede Silvia Toffanin ad Anna Tatangelo in merito alla sua vita sentimentale. Immediata è stata la risposta della cantante. Che, con un leggero sorriso, ha detto: “Dico che la vita va avanti. Ed è giusto che sia così”. Ma non solo. Subito dopo, ha continuato a dire: “Non smentisco o non confermo, ma la vita va avanti”.

Cosa bolle in pentola, secondo voi? Non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: auguriamo ad Anna Tatangelo di poter trovare l’amore con la “a” maiuscola!