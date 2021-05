Anticipazioni della puntata di Domenica In del 2 Maggio: chi si racconterà a Mara Venier? Ospiti eccezionali, c’è anche l’ex di Amici.

Prima Domenica del mese di Maggio e, come sempre, nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi, la bellissima e simpaticissima Mara Venier sarà al timone di nuovo ed imperdibile appuntamento del suo programma. A questo punto, però, è lecito chiedere: quali sono le anticipazioni? Ed, in particolare, chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Domenica In?

Anche oggi, 2 Maggio, Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento con Domenica In. Dopo l’emozionante intervista a Rocio ed Elisabetta Gregoraci, cosa ci aspetta dalla puntata odierna? Ovviamente, come al solito, la conduttrice veneta ha preparato un appuntamento “ad hoc” per i suoi carissimi telespettatori. Chi saranno i suoi ospiti? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Domenica In, anticipazioni della puntata del 2 Maggio: chi ci sarà in studio?

Chi saranno, quindi, gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 2 Maggio? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, come al solito, la splendida Mara Venier sarà al timone ricco di argomenti legati all’attualità e, quindi, all’emergenza Coronavirus, ma anche di momenti di spensieratezza, racconti e tanta musica.

Dopo aver affrontato, come sempre, argomenti legati all’emergenza Coronavirus e alla campagna di vaccinazione, insieme a Pierpaolo Sileri, Alessandro Sallusti, Giovanna Botteri ed Al Bano, entreranno nello studio televisivo di Domenica In degli ospiti davvero eccezionali. Di chi parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Enrico Nigiotti, l’ex cantante di Amici ritornerà nello studio televisivo della Rai e si racconterà e svelare alla simpaticissima “zia Mara”. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Alla padrona di casa, infatti, si uniranno anche Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Ed, infine, ci sarà anche lei: la strepitosa Alessandra Amoroso.

Insomma, tra interviste, canzoni e musica, la puntata di Domenica IN del 2 Maggio sarà fenomenale ed indimenticabile. Voi la seguirete? Noi decisamente si! Anzi, non vediamo l’ora!