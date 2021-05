Antonella Elia irriconoscibile: spunta una foto del passato, l’avete mai vista così? Ecco il ricordo condiviso dalla showgirl.

È una delle showgirl più amate della nostra tv. Parliamo di Antonella Elia, che negli ultimi mesi ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 nelle vesti di opinionista del GF Vip 5, al fianco di Pupo Ma oltre ad appassionare i telespettatori sul piccolo schermo, Antonella è super seguita anche sui social. In particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 341 mila followers. Followers coi quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, proprio poco fa, la showgirl ha condiviso uno scatto del passato davvero particolare, che non è passato inosservato. Tutti noi siamo abituati a vedere la Elia con la sua meravigliosa chioma bionda. Ebbene, forse non tutti sanno che Antonella è stata anche mora! Diamo un’occhiata alla foto ricordo condivisa sui social.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Antonella Elia condivide una foto del passato su Instagram: la ricordate con i capelli scuri?

“Sistemando le foto ho ritrovato questa con Slash dei Guns N’Roses di quando vivevo a Los Angeles. Oggi ci serve un po’ di carica rock!”. Questa la didascalia che Antonella Elia ha scelto per la sua ultima foto condivisa su Instagram. Una foto del passato, che ha colpito tutti per un dettaglio molto particolare. Addio al caschetto biondo, Antonella sfoggia una lunga chioma riccia e castana. Non tutti ricordavano la showgirl con questo look, date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Eh si, non tutti conoscevano Antonella Elia nella sua “versione mora”. Una versione che, a quanto pare, convince eccome. In pochi minuti il post è stato invaso dai likes e i commenti dei followers, tutti ricchi di complimenti per la showgirl. E voi, preferite Antonella mora o bionda? Quel che è certo è che la showgirl è splendida in qualsiasi versione!